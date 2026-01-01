Китайският лидер Си Дзинпин приветства нова ера в отношенията между САЩ и Китай, характеризираща се с конструктивни и стабилни връзки, по време на историческата си среща с президента Доналд Тръмп в Пекин в четвъртък.

Двамата лидери са се договорили да установят „конструктивни и стратегически стабилни отношения“ като нова рамка за двустранните връзки през следващите три години и след това, заяви Си Дзинпин, цитиран от китайското външно министерство.

Въпреки че САЩ все още не са публикували официална информация за срещата, новият термин — използван за първи път — подсказва стремеж на двете страни да преосмислят нестабилните си отношения от последните години и да ги превърнат в по-предвидими и управляеми, въпреки конкуренцията и различията помежду им.

„Конструктивната стратегическа стабилност“ трябва да бъде положителна стабилност, основана предимно на сътрудничество; доброкачествена стабилност с добре регулирана конкуренция; нормална стабилност с управляеми различия; и трайна стабилност, гарантираща предвидим мир“, заяви Си.

„Тези отношения не трябва да бъдат просто лозунг — те трябва да се превърнат в конкретни действия и обща посока, следвана и от двете страни“, добави той.