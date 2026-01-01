Търговище чества официалния празник на града. Датата 14 май е определена за ден на града с Решение №8 по Протокол №49 на Общинския съвет в Търговище от 27 март 2015 г., част от Наредбата за символиката на Община Търговище, пише на интернет страницата на общинската администрация.

„Не е просто събитие, а жива традиция“: Изненади, атракциони и концерти на пролетния панаир в Търговище (СНИМКИ)

Датата 14 май е символ на богатата и неоспорима панаирна традиция, развивана от древни времена до наши дни, довела до образуването и установяването на града през различни исторически епохи. Възприет е за Празник на града след дългогодишно проучване, анкетиране и обсъждане, като е установено, че събира в себе си създадените нагласи и желания сред местната общност.

Княжеският указ на Александър Батенберг от 10 януари 1880 г. не прекъсва панаирната традиция и постановява ежегодното провеждане на „търг“ в Ески Джумая (дн.Търговище) да става през първия ден на месец май, по стар стил. По нов стил датата е 14 май.

Приемането му за официален празник отговаря на древната историческа даденост, според която Търговище, като известен и заможен град, е домакин на един от най-прочутите и най-големи панаири, познат като пролетния, Ескиджумайски (Търговищки) панаир. Старият град и неговия панаир са известни на три континента - в цяла Европа, в Азия и Африка, далеч зад пределите на Османската империя. През втората половина на XIX век той се налага и като единствен с международно значение за североизточните български земи.

Празникът дава възможност тъкмо традицията на старото търговско средище да бъде заложена като символна основа и проекция за бъдещите дни на Търговище, превръщайки се в своеобразен мост в развитието на града, свързан с неговия девиз: „Бях, съм, ще бъда“. Организира се празнична програма, което води до разширяване представителството на областния град Търговище на национално и международно ниво с гостуването на официални лица и делегации от побратимените градове по време на търговищкия панаир и утвърдилите се с времето Дни на Търговище, чийто център на провеждане е именно датата 14 май.

Търговията, тържището и панаирът винаги са се явявали мощен лост за успешното икономическо развитие на града. Покрай него в града са нахлували нововъведения, модерни идеи и провокации с европейски характер.

През 1984-1986 г. са организирани първите панаирни „Дни на Търговище“, ситуирани около датата 14 май. През 1987 г. започва пълно възстановяване на традициите на панаира. През месец май 1992 г. е открито първото „Изложение Търговище“ и панаирната седмица трайно се утвърждава в дните около 14 май.

Честването на Деня на Търговище днес ще започне с ритуал по издигане на знамената на града, България и Европейския съюз пред сградата на Общината от 9:30 ч. В 10:00 ч. в зала „Христо Самсаров“ ще започне тържественото заседание на Общинския съвет, по време на което ще бъде връчена грамотата „Почетен гражданин на град Търговище“ на проф. Ивелин Такоров. В 16:00 ч. на малката сцена на главната алея в парка „Борово око“ ще се състои преглед на самодейни читалищни състави под надслов „Петлето кукурига“, посветен на 170 г. читалищно дело в България.

От 20:00 ч. на откритата сцена в парка празничен концерт за гражданите и гостите на Търговище ще изнесат музикантите от групата +359ROCK#601, с участието на Оги Цолов, Евгений Симеонов, Христо Михалков, Йордан Стаменков, Етиен Леви и Тома Здравков. Точно в 21:30 часа небето ще бъде оцветено от тържествена заря.

Със заповед на кмета на Търговище Дарин Димитров официалният празник на Търговище, 14 май, е обявен за неучебен ден за всички училища - общински и държавни.