Във връзка с провеждането на празнично шествие днес (13 май) ще бъде въведена временна организация на движението във Варна. Мероприятието е по повод 145 години от основаването на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

В интервала от 16:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде преустановено движението на пътни превозни средства по ул. „Васил Друмев“ в участъка от кръстовището с бул. „Княз Борис I“ до кръстовището с ул. „Найден Геров“.

За същия период – от 16:00 ч. до преминаването на участниците през пешеходния подлез (около 16:30 ч.) – ще бъде ограничено движението и по бул. „Найден Геров“ в отсечката от ул. „Васил Друмев“ до бул. „Княз Борис I“.

Организацията и контролът на движението ще бъдат осигурени от ОД на МВР - Варна.