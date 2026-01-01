Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“ отбелязва днес 145 години от основаването си, съобщават от институцията.

Тържественото честване започва в 10:00 ч. в Планетариума на училището с научна конференция на Морското научно общество. Лекция, посветена на полярните изследвания, ще изнесе командирът на българския научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ капитан II ранг Радко Муевски. Предвидени са и тематични презентации от представители на Министерството на околната среда и водите, Института по океанология, Центъра по подводна археология и Българския червен кръст.

От 14:00 ч. в Планетариума ще се проведе официална церемония по присъждане на академичното звание „Почетен професор“ на ВВМУ на флотилен адмирал доц. д-р Алеку Тома – ректор на Военноморската академия „Мирча чел Батран“ в Констанца, Румъния, и д-р Рован Ван Скарен, заемащ поста генерален директор на Морската академия в Антверпен, Белгия.

С официална церемония малко преди 16:00 ч. ще бъде поднесен венец пред паметника на патрона на училището Никола Йонков Вапцаров, след което ще започне тържествено шествие с участието на Представителния духов оркестър на Военноморските сили.

Във Фестивалния и конгресен център от 17:00 ч. ще се проведе тържествено общо събрание на Морското училище с подробна презентация на постиженията му и церемония по награждаване. Официалната програма ще приключи с празничен концерт.