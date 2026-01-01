Безплатни кардиологични прегледи организира на 14 и 15 май 2026 г. Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ по повод Световния ден за борба с артериалната хипертония. Това съобщиха от лечебното заведение.

Прегледите ще се извършват в кабинет 206 между 12:30 и 17:00 часа след предварително записване на тел. 02 9432 332 (до 14:00 часа). Те ще включват измерване на кръвното налягане и оценка на сърдечно-съдовия риск. При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания.

ИСУЛ

Тази година акцентът на инициативата е върху резистентната хипертония (такава, която трудно се поддава на контрол) и скритата хипертония (нормално кръвно налягане при измерване от лекар и високи стойности, когато се измерва у дома). Освен това ще бъдат консултирани и пациенти с: