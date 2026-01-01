42-годишен бездомник беше осъден в Страсбург на 20 години затвор за убийството на млада българка, занимавала се с проституция, извършено през февруари 2013 г. Мъжът е бил задържан повече от десет години след престъплението, след като полицията го открила чрез негов канал в YouTube.

Съдът в департамента Долен Рейн постанови и 15-годишен съдебен надзор след излежаване на присъдата, включително задължително лечение, предаде АФП.

Наложеното наказание съответства на искането на прокурора Анес Робин, която определи случая като „егоистично, страхливо и ужасяващо престъпление“ и подчерта „хладнокръвието“ и „липсата на осъзнаване“ у обвиняемия Людовик Бюргер.

Тялото на 18-годишната Петя Недева бе открито през юни 2013 г. в Страсбург, в палатка между градински парцели и скоростен път. Момичето било напълно голо и в напреднал стадий на разлагане. Ръцете ѝ били вързани, а около врата ѝ имало стегната примка. Аутопсията установила, че смъртта е настъпила вследствие на задушаване.

Людовик Бюргер разказа пред съда, че се запознал с нея на улицата и ѝ предложил платена садомазохистична среща. Завел я в палатката си, където вързал ръцете ѝ и поставил каишка около врата ѝ.

„За мен това беше игра“, каза той по време на заседанието на 12 май.

Мъжът твърди, че изгубил съзнание под въздействието на алкохол и наркотици. Когато се събудил, открил момичето мъртво.

„Изпаднах в паника“, каза той, като призна, че след това избягал, взел парите на младата жена и изхвърлил мобилния ѝ телефон.

На местопрестъплението били открити двата му телефона, както и негова дреха и чанта.

Бюргер бе арестуван след повече от десет години укриване, след като полицията го локализира чрез негов YouTube канал, в който публикува съвети за живот извън обществото.

„Той признава отговорността си, но в неговото съзнание това е било „игра“, а самият той е бил потънал в алкохолен делириум“, заяви адвокатката му Кристиан Жерар.

Тя припомни тежкото му детство и „огромните възпитателни дефицити“ - майка, описвана като насилствена, баща алкохолик и престой в социален дом, където твърди, че е станал жертва на сексуално насилие.

Обвиняемият, който се определя като „маргинал“, разказа пред съда, че е започнал да се занимава с хомосексуална проституция още на 18 години заради „лесните пари“, с които финансирал тежката си зависимост към алкохол и наркотици.

Психиатър, назначен по делото, описа пред съда „емоционална студенина“, „липса на морал и емпатия“ и „извратена, перверзна сексуалност“.