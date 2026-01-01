До 86 км/ч достига скоростта на вятъра в Русе, съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град. Оттам информираха, че заради силния вятър е издадено щормово предупреждение до капитаните на кораби по река Дунав.

Директорът на общинската дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" в Русе Георги Игнатов каза за БТА, че от сутринта досега са постъпили сигнали за две паднали дървета и за прекършен клон. Едно от дърветата се е разцепило и част от него се е подпряла на покрива на малък магазин, намиращ се на централната пешеходна улица "Александровска". На място са изпратени екипи.

Сигнали за паднали дървета и клони има и по пътищата в Русенско. Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева каза, че тази нощ екип на противопожарната служба е реагирал на сигнал за паднало дърво на главния път Русе - Силистра, в района на местността Бялата къща. То е пречило на движението в едната лента, като е отстранено от пътното платно.