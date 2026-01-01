Финалистите от първия полуфинал на 70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия”, който се проведе във вторник, 12 май, бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Надпреварата беше излъчвана в телевизионния ефир, както и в онлайн платформите на конкурса.

На сцената във Виена се представиха изпълнители от 15 страни, като пет отпаднаха. За приза няма да се състезават Грузия, Естония, Португалия, Сан Марино и Черна гора.

Вторият полуфинал е в четвъртък, 14 май, когато ще се представи и България. DARA ще излезе на сцената първа с песента си Bangaranga. Тогава ще бъдат избрани и останалите десет участници в големия финал на 16 май, събота. В четвъртък на сцената ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал.