Дара ще представи България на „Евровизия“ във Виена.

Тя спечели с 31 точки - сбор от гласовете на зрителите и оценките на професионално жури.

На второ място се класира Михаела Маринова, а на трето - Мона.

България ще се представи във втория полуфинал на песенния конкурс „Евровизия” във Виена, който ще се състои на 14 май. Първият етап на националната селекция за български изпълнител се състоя на 24 януари, като след гласуване на жури и зрителите бяха избрани осем от 15 изпълнители, които представиха по една песен по избор от своя авторски репертоар.

В третата, финална фаза – през февруари, победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за конкурса „Евровизия 2026“. Песента, която ще представя България във Виена, отново ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на зрителите.