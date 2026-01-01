Правителството определи представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Съгласно Кодекса на труда Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.

С приемането на Решение на Народното събрание на Република България от 8 май 2026 г. за избиране на Министерски съвет на Република България следва да бъдат определени нови представители на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество. С настоящото решение за представители са определени Гълъб Донев - заместник министър-председател и министър на финансите, и Наталия Ефремова - министър на труда и социалната политика.