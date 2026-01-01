В седмия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс с водещата Лора Инджова гостува психологът и психотерапевт Даниела Владинова – жена, която не просто работи с двойки и жени, преминаващи през репродуктивни трудности, а сама е извървяла този болезнен път.

Разговорът е откровен, дълбоко човешки и изключително важен за всички, които се сблъскват с репродуктивни проблеми, инвитро процедури, загуба на бременност и емоционалната тежест по пътя към родителството.

„Болката без смисъл може да доведе до депресия“

Още в началото Даниела Владинова споделя своята лична история – за спонтанната бременност, която завършва със загуба, и за белега, който остава завинаги. „Всяка година знам датата на аборта. Помня кога е щял да бъде терминът. Това бебе винаги ще остане в сърцето ми.“ Тя говори честно за това как личната терапия и професионалният ѝ път са ѝ помогнали да намери смисъл в преживяното. Именно тази болка я отвежда към мисията да подкрепя други жени, които преминават през същото.

Инвитро не е просто медицинска процедура

В епизода ясно се откроява една от най-важните теми – че инвитро процедурите не са само физическо изпитание.

„Тогава една жена усеща най-дълбоките си страхове, уязвимости и болки.“

NOVA LAB Баланс

Даниела Владинова разказва как хормоналната терапия, напрежението, очакването и липсата на контрол могат да доведат до огромна тревожност. Жените често се сблъскват с въпроси като:

„Провалена ли съм като жена?“

„Ще успея ли някога да стана майка?“

„Какво означава това за връзката ми?“

„Какво ако никога не се случи?“

Това са страхове, които тя определя като „нормативни“ – човешки, естествени и напълно разбираеми.

Темата, за която все още се говори трудно

Един от най-силните моменти в разговора е свързан със срама и стигмата около репродуктивните проблеми.

Според Владинова много жени за първи път се осмеляват да говорят открито именно в терапията или в онлайн пространства за споделяне.

„Хората имат нужда от място, в което няма да бъдат осъждани.“

Тя обръща внимание и на токсичните реплики, които жените често чуват:

„Отпусни се и ще стане.“

„Отидете на почивка.“

„Не го мисли толкова.“

Според нея подобни коментари омаловажават болката и преживяването на жената.

Тревожността не изчезва дори след положителния тест

Една от най-изненадващите и силни теми е признанието, че дори след успешна инвитро процедура страхът не изчезва.

„Мислех си, че когато забременея, ще почувствам облекчение. Вместо това дойде огромна тревожност.“

Психотерапевтът споделя, че много бременности след инвитро преминават под знака на страха – преди всеки преглед, при всяко чакане за резултат, при всяка несигурност.

Ролята на партньора е решаваща

Разговорът засяга и една често пренебрегвана тема – емоциите на мъжете.

Според Даниела Владинова мъжете също страдат, но по-трудно говорят за страховете си. Те често се чувстват виновни, безсилни и неспособни да помогнат на партньорката си. И подчертава, че силната връзка и откритата комуникация между партньорите могат да бъдат огромен ресурс по този път.

„Надеждата е единствената емоция, която избираме“

Сред най-въздействащите думи в разговора остава мисълта:

„Надеждата е единствената емоция, която можем да изберем.“

След всеки неуспешен опит идват разочарование, гняв и болка. Но именно надеждата е това, което кара жените и двойките да продължат.

Важно послание към всички жени

В края на епизода Даниела Владинова отправя силно и човешко послание към жените, които преминават през този труден път:

„Това, че една жена става майка чрез инвитро, не я прави по-малко майка.“ И призовава жените да не се страхуват да търсят помощ, подкрепа и пространство за споделяне – защото никой не трябва да минава през това сам.

Седмият епизод на NOVA LAB Баланс е разговор за болката, надеждата, травмата, любовта и силата да продължиш. Един епизод, който дава глас на тема, за която все повече хора трябва да говорят открито.