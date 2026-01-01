Истинското лидерство в София започва от хората. Тези, които не приемат средата около себе си за даденост, а имат смелостта и енергията да я променят. Това написа във Facebook профила си кметът на София Васил Терзиев.

Кметът разясни, че програмата „Идеи за града“ съществува именно за това - да превръща добрите идеи в конкретни действия и резултати.

„Новата детска площадка в кв. „Орландовци“ е поредното доказателство, че когато хората и общината работят в една посока, градът се променя. Не с обещания, а с реализирани проекти, които остават за децата, семействата и бъдещето на квартала“, допълни той.

„Вярвам, че модерният град се изгражда със споделено лидерство. Защото най-добрите идеи идват от хората, които живеят всеки ден с нуждите и потенциала на своя квартал“, коментира Терзиев.

И благодари на жителите на кв. „Орландовци“ за доверието, активността и постоянството. „Така изграждаме по-близка до хората, по-смела в развитието си и по-уверена в бъдещето си София“, заключи той.