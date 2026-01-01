За градушките бях уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 2027 и 2028 г. няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ. Това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.

Старт на сезона за борба с градушките, правителството с подкрепа за земеделието



Той заяви, че защитата става по два начина. „Единият е чрез ракети, отделно поради измененията в климата, държавата започна там, където не може да се изградят ракетни площадки, имаше договори за защита със самолетен способ“, кометира Абровски.

Започва активният сезон за защита от градушки с близо 16 000 ракети

„Преди 5 минути разбрах, че от януари досега обществената поръчка някъде се тътри из ведомствата. Разпоредил съм да се направи абсолютна проверка. Ако има някакво неглижиране, трябва да се поеме отговорност, а не отговорността да носят земеделските производители“, категоричен бе той.