Министърът на земеделието Иван Христанов обяви началото на сезона за борба с градушките при посещение в базата на Агенцията за борба с градушките към Регионалната дирекция „Борба с градушките“ в сливенското село Старо село.

По думите му активният период за поява на градушки обичайно започва в средата на април, като тази година явления са наблюдавани още в началото на месеца, но без висока степен на опасност.

Христанов съобщи, че е договорено допълнително финансиране в размер на 700 хил. евро със съдействието на Министерството на финансите. Средствата са предназначени за допълнително материално стимулиране на служителите в системата в началото на сезона. Министърът подчерта, че секторът и работещите в него са били подценявани през годините, въпреки ключовото им значение за опазването на земеделската продукция.

По отношение на законодателните промени в областта на арендата и кооперациите министърът заяви, че към момента не се предвиждат конкретни действия поради неработещ парламент, като развитието на нормативната база изисква функциониращо Народно събрание и провеждане на консултации.

Христанов отбеляза, че кооперативният сектор има традиции в България и следва да бъде модернизиран, като се обсъжда възможността за усъвършенстване на съществуващото законодателство вместо създаване на нови закони.

Във връзка с повишаването на цените на горивата министърът съобщи, че правителството ще компенсира земеделските производители със задна дата чрез помощ в размер на около 10 евроцента на литър използвано гориво за 2025 г. Общият ресурс на мярката възлиза на приблизително 22 млн. евро. Решението е прието от Министерския съвет и е нотифицирано към Европейската комисия.

Министърът подчерта, че секторът е изправен пред сериозен натиск заради растящите разходи за суровини и едновременно задържаните пазарни цени на продукцията, което води до загуби за производителите.

Христанов заяви още, че се предприемат засилени проверки срещу нерегламентирани практики при храните, включително доставки с ниско качество за училища и детски градини, като подчерта, че няма да бъде допуснато предлагането на некачествена продукция на българския пазар.

По отношение на развитието на земеделието министърът очерта възможности за изграждане на модерни оранжерийни комплекси с използване на геотермална енергия и възобновяеми източници с цел повишаване на конкурентоспособността и увеличаване на износа.

На въпрос дали би участвал в бъдещо правителство, Христанов заяви, че това би било възможно само при ясно гарантирани високи стандарти за прозрачност, професионализъм и независимост в управлението.

Активният сезон по противоградова защита с ракетен способ в България започна в сряда, 15 април. Системата обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен. Оперативната дейност се координира от 11 командни пункта и се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, като към момента са осигурени близо 16 000 противоградови ракети.