От сряда, 15 април, Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) стартира активният сезон по противоградова защита с ракетен способ в България. Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен, съобщиха от Агенцията.

Оперативната дейност ще се координира от 11 командни пункта и ще се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, разположени на територията на страната. Агенцията е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с близо 16 хил. противоградови ракети.

При повишена честота и интензивност на градоносни процеси през сезона е предвидена възможност за своевременно осигуряване на допълнителни количества ракети.

През сезон 2026 г. ще бъде осигурено пълно радарно покритие на атмосферата над страната чрез осем метеорологични радарни станции.

