Доц. Ася Панджерова излезе с позиция, след като във вторник подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката, съобщиха от пресцентъра на просветното ведомство.

След напрежение и критики: Ася Панджерова подаде оставка като зам.-министър на образованието

"През последните дни името ми беше въвлечено в безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания, която постави под съмнение не просто професионалната ми експертиза, но и личния ми интегритет. Бях обвинена в конфликт на интереси и злоупотреби – думи, които са несъвместими с ценностите, които изповядвам през целия си съзнателен живот. Днес заставам пред вас, не за да се оправдавам, защото невинните нямат нужда от оправдание. Заставам пред вас с категоричните факти", пише тя.

Панджерова допълва, че преди 8 години е преминала през пълния спектър от институционални проверки. Прокуратурата на Република България, Европейската Прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ) и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) са извършили детайлни разследвания по всички тиражирани твърдения. По думите й резултатът от всички тях е един и същ: липса на каквито и да било нарушения и липса на конфликт на интереси. Истината е установена документално, юридически и окончателно.

"Като жена, учен и човек, посветил живота си на академичната общност, изживявам тази ситуация изключително тежко. В науката и образованието авторитетът се гради с десетилетия непрестанен труд, изследвания, лишения и безсънни нощи. В политиката и публичното пространство, за съжаление, се оказа, че едни човешки живот и кариера могат да бъдат поставени на карта за броени дни, жертвани в името на конюнктурни битки и медийни сценарии. Зад постовете и титлите обаче стоят човешки съдби и семейства, които понасят най-тежките удари", пише тя.

Панджерова споделя, че подава оставка, "защото моралът е по-висш от всеки пост". "Не мога да допусна моето име да продължи да бъде използвано като инструмент за напрежение срещу Министерството на образованието и науката и срещу важните политики, които ПП „Прогресивна България“ ще реализира", съобщава тя и допълва, че се е оттеглила от поста заместник-министър по собствено желание, с високо вдигната глава и абсолютно чиста съвест.

"Направих това, което трябваше – защитих името си пред обществото. Сега правя това, което ми диктува съвестта – предпазвам институцията. Връщам се към моята истинска среда – академичната работа, където фактите, знанията и почтеността са единствената валидна валута", пише Панджерова и допълва, че оставането в политиката и заемането на постове за нея не е на всяка цена.