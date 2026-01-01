39-годишната Линдзи Лоън озадачи феновете с „неузнаваемия“ си външен вид по време на събитието Disney Upfronts 2026, като отново разпали слуховете за пластична хирургия.

Появата на актрисата във вторник на Disney Upfront 2026 в Ню Йорк предизвика възторг сред феновете ѝ заради младежкия ѝ вид.

39-годишната звезда, която наскоро беше забелязана на снимките на нов филм, отново стана обект на спекулации, че е прибягнала до козметични процедури, за да постигне сияйния си и видимо подмладен външен вид.

Лоън се появи на червения килим с бродирана рокля без презрамки в цвят слонова кост и черно от Ashi Studio Haute Couture есен/зима 2025.

Потребителите в социалните мрежи веднага започнаха да коментират визията на звездата от „Mean Girls“ в Reddit, като някои я сравниха с други холивудски знаменитости.

„Помислих, че това е Джулия Робъртс. Напълно неузнаваема е“, написа един потребител.

Друг коментира, че звездата „изобщо не прилича на себе си“, а по-скоро на Манди Мур.

„Защо тези жени избират да станат неузнаваеми?“, попита друг потребител.

„Ако ми бяхте показали тази снимка на Лоън и ми бяхте предложили 100 долара, за да позная коя е, портфейлът ми щеше да остане пълен“, пошегува се друг коментатор.

Имаше и положителни реакции, като един потребител похвали предполагаемия ѝ „фейслифт“, определяйки го като визията, „която всички останали се опитват да постигнат“.

На фона на коментарите за външния ѝ вид, звездата от „Freaky Friday“ публикува в Instagram Stories селфи с д-р Радмила Лукиан — дерматолог от Обединените арабски емирства.

Лоън, която живее в Дубай от 2014 г., написа към снимката: „Далеч съм от Дубай и кожата ми определено го показва.“

Тя отбеляза своя специалист по грижа за кожата и добави: „Нямам търпение да се върна.“

Въпреки спекулациите, Лоън настоява, че не е прибягвала до пластична хирургия, за да постигне гладкия си и младежки вид.

В интервю за Elle през май 2025 г. тя заяви, че подходът ѝ към красотата се основава основно на уелнес и грижа за кожата, а не на хирургически интервенции.

„Всички си слагат ботокс“, призна актрисата, но когато беше попитана за собствените ѝ „тайни за красота“, отговори: „О, Боже, дори не знам как да отговоря.“

Тя разкри, че всяка сутрин пие сок от морков, джинджифил, лимон, зехтин и ябълка, както и много зелен чай и вода.

„Голям фен съм на маринованото цвекло и го добавям към почти всичко“, сподели още тя.

Лоън разказа и за сутрешната си рутина, която включва измиване на лицето с ледено студена вода, добавяне на семена от чиа към водата и ежедневна употреба на пачове за очи.