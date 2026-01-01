На 13 май Народното събрание ще проведе редовно заседание, което в дневния си ред включва пет точки.

Първа точка е гласуване на първо четене на предложения от ПГ на „Прогресивна България“ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Негов вносител е Явор Гечев и група народни представители. Той беше внесе на 11 май.

От ДПС предлагат проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан“. Вносители са Халил Летифов и група народни представители.

Парламентарна група „Демократична България“ предлага проект на решение за създаване на Временна комисия на Народното събрание за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров - Еврото, придобила обществена известност по случая „Осемте джуджета“, дейността на групата около Мартин Божанов – Нотариуса. Вносители са Надежда Йорданова и група народни представители.

„Продължаваме промяната“ искат изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради нападение в Габрово.

„Възраждане“ искат изслушване на министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов във връзка с американските самолети-цистерни, базирани на летище „Васил Левски“ София.