Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев въведе временни ограничения върху плащанията и поемането на нови задължения в публичните предприятия от системата на министерството, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Мярката е част от изготвянето на цялостен анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата.

Временно се преустановяват разходи, които не са пряко свързани с текущото и непрекъсваемо функциониране на предприятията. Спира се и сключването на нови договори, подписването на анекси, възлагането на дейности, авансовите плащания и стартирането на обществени поръчки, освен при доказана нормативна неотложност.

От Министерството уточняват, че дружествата не следва да предприемат действия по разпореждане или придобиване на активи. Ограниченията няма да се прилагат за възнаграждения по трудови правоотношения, задължителни данъчни и осигурителни вноски, плащания към бюджета и комунални услуги.

Днешното решение е взето, след като вчера почти идентични мерки обяви министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Решението си министърът аргументира с осигуряване на последователност, предвидимост и координация при управлението на публичните предприятия в условията на институционален преход.