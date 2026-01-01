Момиче на 16 години от село Черни връх в община Вълчедръм е било бито вчера на излизане от училище в Лом след положена матура, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Саморазправата е станала, след като по време на матура по български език и литература в училище в Лом е възникнал скандал между две съученички – от Лом и от Черни връх. Момичето от Лом извикало на помощ своята майка и баба, които причакали другото момиче в двора на училището след матурата. Отново възникнал скандал, а след това момичето било бито.

По случая са снети сведения от пострадалата, която е освидетелствана от съдебен лекар в Областната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана. Направени са разпити на очевидци и е образувано досъдебно производство по член 130 от Наказателния кодекс.

При подобна саморазправа между познати момичета през миналата година, станала в автобус, пострада друга ученичка, пътувала от Лом към близко село.