Българският лекарски съюз се обръща към новия здравен министър Катя Ивкова и призовава в най-кратки срокове да бъде дадено началото на вече приетите от Министерския съвет програми и алгоритми за скрининг на колоректален рак и рак на маточната шийка за периода 2025–2030 г. Това се посочва в позиция на организацията. От БЛС очакват пускането на програмите да стане, „предприемайки всички необходими мерки за оптимизиране на финансовата рамка и ефективното и прозрачно разходване на публичните средства”.

„Забавянето на скрининга не е административен акт – то струва човешки животи”, подчертаха от БЛС. Всяко отклонение от утвърдените експертни алгоритми поставя под риск качеството и ефективността на медицинската помощ, предупреждават от организацията.

От лекарския съюз припомнят, че в началото на този месец здравното министерство в мандата на служебния кабинет е пуснало за обществено обсъждане национални скринингови програми за рак на маточната шийка и за рак на дебелото черво. Това става след спиране на изработените и предложените от експертния съвет и приети от Министерския съвет програми.

„Вместо обаче да се търсят възможности за по-ниски цени, буквално часове преди мандата на това ръководство на здравното ведомството да приключи, оттам предложиха нови програми с непроменени ценови параметри”, коментираха от БЛС.

На 7 май за обществено обсъждане бяха публикувани първите национални програми за организиран скрининг на рак на маточната шийка и рак на дебелото черво. „След установени организационни и финансови проблеми при подготовката на предходните скринингови дейности, Министерството на здравеопазването предприе действия за изграждане на реални национални програми, основани на европейските стандарти и съвременните препоръки за профилактика и ранна диагностика”, посочиха тогава от МЗ.

Още през март БЛС отхвърли твърдението на служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, че в алгоритмите към националните програми за скрининг на колоректален рак и рак на маточната шийка за периода 2025–2030 г. е записано, че резултатите от тестовете „трябва да се въвеждат в система, създадена от Центъра за европейски здравни политики, вместо в Националната здравноинформационна система“.