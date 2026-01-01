Община Кюстендил съобщи, че на 12 май 2026 г. ще бъдат извършени дезинсекционни обработки на тревните площи на територията на града.

Дейностите ще започнат след 21:00 часа и ще бъдат изпълнени от фирма „ДДД-1“ ООД.

Обработката ще се извършва със специализирана техника за влажна дезинсекция и термоаерозолно третиране срещу кърлежи, бълхи, комари и други вредители. Предвидени са и обработки на канализационната мрежа срещу хлебарки.

Тревните площи ще бъдат третирани с препарата „Айкън 10 СК“, като карантинният срок е 24 часа.

От общината призовават собствениците на пчелни кошери да предприемат необходимите мерки за защита на пчелите по време на обработката и в рамките на едно денонощие след нея.

При неблагоприятни метеорологични условия дейностите ще бъдат отложени за следващия работен ден.