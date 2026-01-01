44-годишен мъж от София е задържан в Добрич при опит да даде подкуп в размер на 40 000 евро, предаде pronewsdobrich.bg, позовавайки се на съобщение от полицията.

Преди няколко дни в Областната дирекция на МВР постъпил сигнал от областния управител. Той съобщил, че спрямо него се прави опит за оказване на влияние при вземане на решение в качеството му на длъжностно лице.

Вчера около 18:30 часа в областния град мъжът е бил задържан в момент на предаване на парите.

Подкуп в замяна на безпроблемна проверка край София, задържаха държавен служител

По първоначална информация подкупът е бил свързан с придобиването на стотици декари земеделска земя в землището на Каварна.

В хода на разследването са иззети множество документи, свързани със случая, както и паричната сума, която е приложена към материалите по делото.

По случая е образувано разследване. Прокуратурата е уведомена.