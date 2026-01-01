В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски" Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи молебен за здравните работници. Богослужението беше по повод Международния ден на сестринството.

През 2024 г. Светият синод прие решение за отслужване на молебен за православния здравен служител по предложение на началника на Военномедицинската академия генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, като молебенът е включен в църковния календар и ще се извършва ежегодно във всички епархии.

Денят на сестринството се чества в памет на рождението на Флорънс Найтингейл – първата светска медицинска сестра, казаха от ВМА.

На молебена присъства и здравният министър Катя Ивкова.