Над 3 200 участници от 35 държави, четири сцени и хиляди бизнес срещи, така Balkan eCommerce Summit 2026 затвърди позицията си като едно от най-значимите събития за електронна търговия в Югоизточна Европа. Разговаряхме с организатора за постиженията, предизвикателствата и плановете за следващото издание.

Как оценявате цялостния успех на Balkan eCommerce Summit 2026?

Тази година посрещнахме над 3 200 участници от 35 държави. За нас това не беше изненада, а очакван резултат от огромните усилия, вложени в изграждането и комуникирането на визията на събитието. Особено се радвам, че обратната връзка както от партньори, така и от посетители, е изключително положителна. Вече получаваме имейли и обаждания от компании, които искат да заявят своето участие и спонсорство за 2027 г.

Кои бяха ключовите моменти от тазгодишното издание?

Незабравими моменти имаше много, но няколко се открояват особено. Официалното откриване и енергията на четирите сцени създадоха невероятна атмосфера още от самото начало. Cross-border сцената привлече изключителен интерес, особено от компании, търсещи възможности за разширяване в региона. Друг голям акцент беше Balkan Party, която събра над 1 200 гости и показа уникалния дух и култура на Балканите. За пръв път въведохме и VIP зона, една инициатива, която се оказа голям успех и получи отлична оценка от участниците и партньорите.

В каква степен събитието постигна целта си за насърчаване на трансграничните партньорства?

Сигурен съм, че тази цел беше напълно постигната. Една от основните мисии на събитието е да свързва бизнеси от различни балкански пазари и да ги насърчава да мислят регионално, а не само локално. По време на Balkan eCommerce Summit 2026 станахме свидетели на безброй срещи между търговци, доставчици на услуги, маркетплейс платформи, логистични и платежни компании от целия регион. Много участници споделиха, че са започнали разговори за бъдещи партньорства дори преди официалното начало на ивента. Това е благодарение на нетуъркинг платформата и мобилното приложение.

Как участниците оцениха качеството на лекторите и сесиите?

Получихме изключително положителна обратна връзка за всички лектори и техните презентации. Най-голям интерес предизвикаха представителите на международни брандове като LEGO, Visa, FedEx, Meta, TikTok и Microsoft. Особено внимание заслужава сцената, изцяло посветена на cross-border темите, с отделни презентации за отделните балкански пазари. Допълнителна стойност на съдържанието добавихме чрез Balkan eCommerce Summit Magazine. Списанието ни улавя ключови прозрения, тенденции и експертни гледни точки от събитието и се превръща в дългосрочен ресурс за цялата eCommerce общност.

Кои теми генерираха най-голям интерес сред участниците?

Безспорен номер едно тази година бяха AI решенията за eCommerce и дигитален маркетинг. Бизнесите активно търсят начини да автоматизират процеси, да подобрят клиентското изживяване и да повишат ефективността си чрез изкуствен интелект. На второ място се нареди темата за cross-border разширяване с фокус върху логистиката, локализацията, плащанията, оптимизацията и стратегиите за навлизане на нови пазари. Тези тенденции бяха ясно отразени и в нашето регионално проучване State of eCommerce 2025-2026, което обхваща ключовите балкански пазари и предоставя данни за подходите на бизнесите към растежа, приемането на AI и трансграничната търговия.

Кои са най-важните тенденции, оформящи eCommerce индустрията на Балканите в момента?

Трансграничната търговия е безспорно водещата тенденция в региона. От презентациите и разговорите с много компании е ясно, че навлизаме в ера, в която бизнесите изграждат дигиталното си присъствие с нагласата "cross-border first". Компаниите вече не се фокусират единствено върху вътрешния пазар, а активно проучват възможности в съседните страни и по-широкия европейски пазар.

Колко ефективни бяха нетуъркинг възможностите на събитието?

Според получената обратна връзка, най-ефективният инструмент за нетуъркинг беше мобилното приложение, предоставено на всеки участник. Използвано от над 53% от всички присъстващи, то създаде възможности за хиляди разговори, дори преди официалното начало на събитието. Expo зоната, VIP зоната, паузите за нетуъркинг и Balkan Party допринесоха допълнително за изключително интерактивната и бизнес ориентирана атмосфера.

Имаше ли неочаквани предизвикателства по време на организацията или изпълнението на събитието?

Събития от този мащаб винаги крият неочаквани предизвикателства, най-вече свързани с билетни системи, звук, електричество или други технически аспекти. За щастие тази година почти липсваха казуси, а тези, които се появиха, бяха решени бързо и ефективно. Изключително благодарен съм на моя екип и на всички подизпълнители за техния професионализъм и бързи реакции.

По какво тазгодишното издание се отличаваше от предишните?

Постоянно въвеждаме нови идеи, за да поддържаме свежо и ангажиращо изживяването за нашата аудитория. Тази година приветствахме около 30% повече посетители и представихме близо 40% повече презентации и лектори в сравнение с предишното издание. Комуникационната и регистрационната ни стратегия ни помага да привличаме изключително релевантна аудитория с много силно ангажиране по време на цялото събитие.

Какви подобрения планирате за бъдещите издания?

Обмисляме разширяване на откритите зони за нетуъркинг, където хората могат да се събират и общуват по-естествено. Разглеждаме и идеята за обособяване на специална "Офис зона", където участниците да работят удобно между срещите си. Друга концепция, която искаме да развием, е създаването на павилиони по държави и тематични зони, по-добре представящи различните балкански пазари и насърчаващи регионалното сътрудничество. Всички тези идеи ще бъдат доразвити за следващото издание на Balkan eCommerce Summit, което ще се проведе на 20–21 април 2027 г. в Интер Експо Център в София.