Предложените промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията няма да доведат до понижаване на цените и могат дори да имат обратен ефект. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред журналисти след заседание на Временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание.

По думите му текстовете в Закона за защита на потребителите вече са били предложени от ГЕРБ миналата година при промените в Закона за въвеждане на еврото и до момента не са дали резултат. „Това, което се видя, е, че не спряха увеличението на цените“, заяви Василев.

Той посочи, че „Продължаваме промяната“ ще подкрепи на второ четене две конкретни разпоредби в законопроекта за защита на конкуренцията, свързани с разширяване на дефиницията за нелоялни практики в договорите между търговските вериги и производителите.

Според Василев обаче останалите текстове в проекта са „много притеснителни“. Той критикува предложенията, които според него премахват презумпцията за невинност и поставят компаниите в ситуация сами да доказват, че не са виновни.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ коментира още, че се въвежда нов подход за определяне на „липса на конкуренция“, при който компании могат да бъдат третирани като картел, без да има координация между тях.

Той изрази съмнения и относно възможността държавата да определя „справедливата цена“ за огромен брой стоки. По думите му Комисията за защита на потребителите и Министерството на икономиката няма как ежедневно да анализират милиони артикули и да определят реалната им себестойност.

„Това е анализ, който обикновено отнема месеци и се прави за ограничен брой продукти. Абсурдно е да се прави ежедневно за милиони артикули“, каза Василев.

Според него въвеждането на административна тежест обикновено води до обратен ефект и може да предизвика допълнително увеличение на цените.

Той допълни, че ако предложенията бъдат приети в този вид, единственият реален положителен ефект ще бъде по-добра норма на печалба за българските производители спрямо търговските вериги.