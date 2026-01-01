Правителството на Северна Македония избира по-трудния път към Европейския съюз, който ще се основава на качество и реални резултати, „вместо да приема унизителни условия”. Това заяви на среща, организирана от международния независим мозъчен тръст „Македония 2025“, премиерът на страната Християн Мицкоски.

По думите му стратегическата цел на страната остава същата, но подходът на неговото правителство е различен от този на правителството на СДСМ.

„Правителството, което ръководя, има различен подход в сравнение с предишното правителство. Смятаме, че няма по-кратък път, т.е. има, но този по-кратък път има своите предизвикателства. Най-често тези предизвикателства са унизителни. И затова казваме, че ако трябва, ще поемем по по-трудния път, но ще заслужим това място с качество и изпълнение (на критерии и реформи), а не с подписване на празни листове хартия. Достойнството няма цена. И затова казвам, че няма по-кратък път. Ще търпите обиди, критики, често и неистини, а най-често измислици, но това е цената, която трябва да платите и понесете. Защото трябва да вярвате в това, което правите“, заяви Мицкоски.

По думите му по отношение на изпълнението на Програмата за реформи, Северна Македония е лидер между шестте държави от Западните Балкани с 16 от 21 успешно изпълнени индикатори към края на миналата година, а по новата оценка, която ЕК ще направи през юни, се работи усилено.

„Има нещо, което някои бюрократи дипломатично използват - наричат ​​Черна гора фаворит. Спомням си, че ние бяхме фаворит преди седем или осем години и ставаше въпрос само за смяна на името, презимето и всичко останало, и просто влизаме (в ЕС). Но ето, след 25 години, отново сме на същото място, в същото затруднение, в което бяхме преди 25 години", каза той. "Трудно е, не е лесно, но трябва да издържиш в името на поколенията от миналото и в името на поколенията, които идват. И в момента нямам друг избор, освен да търпя, но да не се уповавам (на надежди)", добави Мицкоски и призова да се работи, за да бъдат постигнати резултати. "План за действие за малцинствата - изпълнен, програма за реформи - първи в изпълнението. Трябва да покажете качество. Тогава дори най-големите ще си признаят, ще свалят шапка и ще кажат: Те заслужават мястото (си в ЕС), нека не се заяждаме с имена, фамилии, конституции и подобни неща“, каза още премиерът.

Правителството на Северна Македония казва, че "работи по десет критични точки", свързани с реформите, за които страната е поела ангажимент да изпълни, за да получи средствата по Плана за растеж на Западните Балкани. Срокът за изпълнението им, даден от ЕК, е юни.

В същото време опозиционният СДСМ брои "още 19 дни до крайния срок, който ще потвърди провала на правителството на Мицкоски да осъществи реформите".

"Докато (министърът на външните работи и външната търговия) Тимчо Муцунски твърди, че правителството е постигнало конкретни резултати в прилагането на Програмата за реформи, реалността е съвсем различна. Няма реформи, няма резултати, няма напредък. Единственото, което гражданите виждат, са ежедневни конфликти и нови извинения за неосъществяването на реформите. Тъй като няма реформи, Християн Мицкоски отново активира добре познатата стратегия за заслепяване на обществеността и отвличане на вниманието от собствения си провал. Той умишлено обтяга отношенията с България, създава нови напрежения и конфликти, вместо да изгражда позиции за напредъка на страната и продължаването на европейския път. Същевременно атакува СДСМ и разпространява фалшиви обвинения, че някой друг е виновен за провала на правителството да осъществи реформите", реагираха със съобщение от СДСМ.