В дипломацията прецизността не е формалност, тя е отражение на уважението, написа във Фейсбук профила си министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, след като медиите в страната информираха за думите на българския министър на външните работи Велислава Петрова, че по време на неформалната закуска на Съвет „Външни работи“ в Брюксел двамата са имали първа среща, предава Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова.

„Имахме хубава първа среща, България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. И днес тази позиция беше препотвърдена. Радвам се, че по тази позиция има много широк политически консенсус в България”, заяви Петрова в отговор на журналистически въпрос, уточнявайки, че това е казала и „на северномакедонските си партньори” и изрази очакване Скопие да предприеме действия, които да покажат, че те имат цялата политическа готовност да вървят напред по своя европейски път.

Муцунски: Конституционни промени - само след изградено доверие с България и гаранции за реципрочност

Във Фейсбук профила си Муцунски написа, че двамата не са имали официална двустранна среща, а „кратък разговор в кулоарите на събитие, в присъствието на няколко колеги”.

„Ако едноминутен разговор се нарича „среща“, тогава наистина имахме много „срещи“ днес. Същевременно бих искал да напомня, че използването на термина „северномакедонец“ по отношение на македонския народ е неточно и неуместно. Македонците са македонци. Това не е въпрос на политика, а на базово уважение към идентичността и достойнството на един народ. И, както казах на Весислава (Велислава – бел. ред.), надявам се, че наистина ще се срещнем скоро – в приятелска и позитивна атмосфера, насочена към изграждане на добросъседски отношения и нашето общо европейско бъдеще”, написа Муцунски.

След изборите в България министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония неколкократно посочи, че след като бъде съставено новото българско правителство, ще влезе в контакт с българския министър на външните работи. По думите му правителството на Северна Македония „винаги е било готово за диалог”, но воля за диалог е липсвала от страна на предишния български кабинет, а по време на пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе дни по-късно заяви, че "в тази ситуация" Северна Македония не е готова за промени в конституцията".

„По отношение на двустранните отношения с България искам да бъда кристално ясен. В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени. Липсва доверие и липсва надеждност по отношение на посланията за нас, като държава, така че в този момент няма условия за конституционни промени и правителството не е готово да предприеме каквато и да е стъпка към конституционни промени“, каза Муцунски.

В рамките на работното си посещение в Брюксел днес Муцунски взе участие в срещата на високо равнище на Международната коалиция за завръщане на украинските деца, състояла се в кулоарите на Съвета „Външни работи” на Европейския съюз, съобщават от Министерството на външните работи и външна политика в Скопие.

А при пристигането си тази сутрин в Брюксел Муцунски публикува видеообръщение в своя Фейсбук профил, в което заявява, че „посланието съм държавите членки на ЕС на Северна Македония е отдалечаване от билатерализацията в критериите за присъединяване”, а Западните Балкани трябва да престанат да бъдат „сива зона” за ЕС.