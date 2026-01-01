Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе работно съвещание с Живко Тодоров и областното ръководство на структурата на партията в Стара Загора, съобщиха от партията.

По време на срещата беше направен задълбочен анализ на резултатите от парламентарните избори в Стара Загора. В тази връзка Радостин Танев остава областен координатор на ГЕРБ-Стара Загора.

Както в цялата страна, така и в област Стара Загора предстои провеждането на редовни общински отчетно-изборни събрания през следващия 1 месец. На тях трябва да бъдат направени номинации за нови общински ръководства на местните структури на партията в цялата страна, пишат от ГЕРБ.