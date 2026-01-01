Пътно произшествие с два леки автомобила и автобус е станало вчера около 16 часа в Кърджали, съобщиха от полицията.

41-годишен шофьор загубил контрол над колата си и се блъснал в спрял на спирка автобус на градския транспорт. След удара виновният водач продължил движението си и се блъснал в неправилно паркиран автомобил.

Трима пътници от блъснатото превозно средство са били прегледани в спешното отделение на болницата в Кърджали и освободени.

На шофьорите са направени тестове за алкохол, като всички проби са с отрицателен резултат.

Нарушителите са получили актове по ЗДвП.