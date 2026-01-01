18-годишен шофьор с няколко месеца стаж зад волана е задържан, след като предизвикал тежка катастрофа в Пловдив след употреба на алкохол. Един от пострадалите е в критично състояние.

Инцидентът е станал около 04:30 ч. в неделя на кръстовището между бул. „Източен“ и ул. „Райно Попович“, където лекият му автомобил се блъснал в електрически стълб.

На водача е направен тест за алкохол, който отчел над 2 промила. Тестът му за наркотици е отрицателен.

В болница с различни травми са настанени трима негови спътници - 19-годишно момче, 19-годишно момиче и 27-годишен мъж. Последният е в критично състояние, а лекарите се борят за живота му.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.