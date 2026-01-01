Ремонтът на околовръстното във Враца ще приключи до края на идната седмица, каза днес за БТА директорът на Областно пътно управление Веселин Николов.

Заради пренасочения трафик в града се образуват задръстване и колони от тежкотоварни автомобили от входа на Враца откъм Монтана до кръстовището на автогарата (около три километра). По думите на Николов на част от околовръстното шосе се поставя 10 сантиметрова нова настилка, почиства се храстова растителност, поставят се банкети.

Това е текущ ремонт, който ще приключи скоро. Все още нямаме яснота кога ще се реновира и участъкът от околовръстното, който минава покрай язовир "Дъбника", добави Николов.

Той обясни, че на ден над 4000 камиона преминават по пътищата на област Враца и това допринася за бързо износване на асвалта и компрометиране на пътната инфраструктура.