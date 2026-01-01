Двама полицаи от Южна Флорида са завели дело срещу актьорите Бен Афлек и Мат Деймън, твърдейки, че екшън трилърът The Rip използва твърде много детайли от действителен случай и е навредил на личната и професионалната им репутация, пише Асошиейтед прес.
Сержантите Джейсън Смит и Джонатан Сантана от шерифската служба на окръг Маями-Дейд са подали иск във федералния съд в Маями срещу продуцентската компания Artists Equity, собственост на Афлек и Деймън. Те настояват за обезщетение, наказателни санкции, покриване на съдебните разходи и публично опровержение.
Филмът The Rip разказва за полицаи от Южна Флорида, които откриват милиони долари в къща. Сюжетът е вдъхновен от реален случай от 2016 г., когато полицията откри над 21 млн. долара в дом в Маями Лейкс, свързан със заподозрян наркотрафикант. Лентата, режисирана от Джо Карнахан, излезе през януари в платформата Нетфликс.
Според ищците филмът създава впечатление, че героите са базирани на тях, въпреки че имената им не се споменават. В жалбата се посочва, че това е довело до асоциации сред колеги, приятели и близки с престъпленията, извършени от персонажите във филма, включително убийство, корупция и връзки с картели.
От Artists Equity заявяват, че филмът не претендира да пресъздава реални събития или личности. Адвокатът на компанията Лейта Уокър посочва, че във финалните надписи има уточнение, че историята е художествена измислица, допълва още Асошиейтед прес.