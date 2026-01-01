Две произшествия в рамките на ден с електрически тротинетки са станали в Русе. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 11 май около 07:35 часа в Русе, на кръстовището на бул. „Гоце Делчев“ и бул. „България“ в посока ГКПП „Дунав мост“, 39-годишен мъж, управляващ електрическа тротинетка, е загубил контрол над превозното средство при маневра за завиване надясно и е паднал на пътното платно. На място е изпратен екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

След извършен медицински преглед мъжът е освободен за домашно лечение с диагноза комоцио. Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна. По първоначални данни причината за инцидента е загуба на контрол върху управляваното превозно средство.

Водач на тротинетка блъсна 82-годишна жена в Русе

Второто произшествие е станало около 12:12 часа на ул. „Муткурова“ в Русе. При движение в посока ул. „Александровска“ 26-годишен водач на електрическа тротинетка не проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка и я блъснал.

Вследствие на удара е пострадала 73-годишна жена, която е транспортирана в УМБАЛ „Канев“ – Русе. След медицински преглед е установена фрактура на раменна шийка, като жената е настанена за лечение в отделението по ортопедия. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Произшествието е документирано от екип на пътна полиция.