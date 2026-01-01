Кметът на град Лом е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите. Това съобщиха от Апелативна прокуратура - София.

С постановление от 11 май 2026 г. в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Цветан Петров Цветанов – кмет на град Лом.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето.

На 15 април 2026 г. в административната сграда на общинско предприятие в Лом той в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието.

С действията обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19 април, както и в полза на кандидат с определена преференция.

За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 112,92 до 15 338,76 евро.

Предстои Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, да внесе в съда искане за отстраняването на обвиняемия от длъжност.