Победата на десноцентристката партия „Тиса“ на парламентарните избори в Унгария на 12 април и встъпването в длъжност на нейния лидер Петер Мадяр като нов унгарски премиер на 8 май ще останат в историята на страната като две събития, съпътствани от две куриозни сцени, по време на които един енергично танцуващ политик демонстрира танцувален стил неподлежащ на имитация. Кадрите с тези две сцени обиколиха света и заеха водещо място не само в унгарските новинарски сайтове, но и в тези на италиански, френски, британски или американски медии.

Странният политик, наречен в редица медии „танцуващата машина“, се нарича Жолт Хегедюш. А танцът му, превърнал се в запазена марка на победоносните митинги на „Тиса“, е смесица от гъвкав брейк, рок в стил въздушна китара, кей поп галоп и подскоци, характерни за детско парти, обобщават „Гардиън“, „Телеграф“, Си Ен Ен и Ен Би Си Нюз. С танца си Жолт Хегедюш освен че поддържаше доброто настроение по време на двете тържествени прояви на „Тиса“, показа и, че е в много добра физическа форма, допълват медиите.

Но кой всъщност е този политик танцьор?

Жолт Хегедюш е роден през 1969 г. Преди да влезе в политиката, той работи дълги години като лекар. Завършил е Факултета по обща медицина на унгарския медицински университет „Земелвайс“ през 1994 г., а пет години по-късно се специализира в областта на ортопедията.

В периода 2005 г. – 2015 г. Хегедюш живее в Обединеното кралство и работи в британската Национална здравна служба. В даден момент ръководи ортопедичното отделение в Многопрофилната болница в Северен Манчестър, а после заема водеща позиция в хирургическото отделение на болницата в Сайрънчестър.

Една година преди референдума за Брекзит, проведен в Обединеното кралство през 2016 г., Жолт Хегедюш се завръща в родината си и продължава работата по специалността си в медицинските центрове „Ваберер“ и „Дуна“. Работил е и като главен лекар на отделението за хирургия и ортопедия в Националния институт за спортна медицина в Унгария.

Хегедюш става известен на сънародниците си, когато се включва в кампания срещу изплащане на рушвети на лекарите. Кампанията е наречена „1001 лекари без рушвети“, припомня унгарската медия ХВГ. Тя стартира още през 2016 г. и целта й е да пресече практиката да се плащат пари "под масата" на лекари за получаване на качествени и навременни здравни услуги, които би трябвало държавата да предоставя безплатно и своевременно на гражданите си. Хегедюш е бил и председател на синдиката на специализантите и на лекарите, допълва същата медия.

От 2019 до 2023 г. Жолт Хегедюш е председател на Етичната комисия към съсловната лекарска организация Унгарска медицинска камара, показва справка на сайта на Камарата. На тази позиция Хегедюш е и по време на коронавирусната пандемия. През този период той координира изготвянето на ръководни правила на съсловната организация във връзка с осигуряването на медицински превантивни средства и завишаването на хигиенни стандарти в болниците с цел предотвратяване на вътреболнични инфекции.

Жолт Хегедюш влиза в политиката преди една година, когато става главен експерт по въпросите на здравеопазването в опозиционната тогава партия „Тиса“, припомня унгарската медия „Телекс“. В края на октомври Петер Мадяр заявява, че ако неговата партия спечели изборите, Хегедюш ще стане министър на здравеопазването в съставеното от нея правителство, допълва същата медия.

За парламентарните избори на 12 април Хегедюш беше поставен на 11 място в националната листа на „Тиса“ и беше избран за депутат.

В личен план Хегедюш е женен за медичка, офталмоложка и двамата имат четири деца. Когато по време на предизборната кампания му беше задаван въпроса защо е предпочел със семейството си да живее в родната Унгария, а не като имигранти във Великобритания, Хегедюш заяви, че е предпочел да се върне от Великобритания в родината си, за да помогне на Унгария да има стабилна и надеждна здравна система за идните поколения. Той обещава, че тази система ще е по-прозрачна и че няма да има дълги списъци на чакащите за получаване на здравни услуги.

Жолт Хегедюш не е единственият политик в семейството си. Неговият брат е бил член на унгарската Партия за справедливост и живот и е бил депутат в парламента от 1998 до 2002 г., посочва ХВГ.

Танците на Жолт Хегедюш по време на две ключови събития, бележещи края на ерата на управление на Виктор Орбан, илюстрират началото на една нова ера в Унгария, пропита с оптимизъм за унгарското бъдеще, отбелязва „Гардиън“. Пред изданието самият Жолт Хегедюш казва, че когато по време на тези тържества е чул музика, тя сякаш го е завладяла изцяло и го е подтикнала да танцува. Той се радва на начина, по който сърдечно го приемат феновете на Тиса и се забавлява, че сега хората се държат с него сякаш е рок звезда.

Танците на Жолт Хегедюш не са изключение в света на политиката. Сред политиците, които обичат да демонстрират специфичен танцувален стил, е и американският президент Доналд Тръмп. На митинги, на тържества в Белия дом, при срещи с американски военнослужещи или по време на визити в чужбина, Тръмп не се колебае да покаже характерния си танц. На него е посветена и специална страница в Уикипедия. Неотдавна Тръмп отново демонстрира танца си по време на среща с републикански конгресмени във Флорида, припомнят Асошиейтед прес и Ройтерс. Тръмп показа танца си и пред ученици преди една седмица по време на среща в Белия дом, посветена на физическото възпитание на подрастващите, припомня изданието „Ю Ес Ей Тудей“.

През ноември миналата година френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен демонстрира танцувални умения по време на среща с пенсионери в градчето Енен-Бомон, на която звучаха френски диско парчета. Почти по същото време на предизборен митинг в Неапол за областните избори в Кампания леки танцувални умения показаха италианската премиерка Джорджа Мелони и външният министър Антонио Таяни, припомнят медиите „Ла сетте“, „Стампа“, „Република“ и „Тудей.ит“. Тогава техният танц беше на фона на скандирания от аудиторията „Който не скача е комунист“. Мелони показа и добри способности в областта на пулийския танц пицика по време на проява в кулоарите на срещата на върха на Г-7 в Пулия през юни 2024 г., на която тя беше домакин в качеството си на ротационен председател на Голямата седморка.

През 2022 г. 36-годишната тогавашна финландска премиерка, левоцентристката Сана Марин беше уловена да танцува енергично на парти и отнесе много критики за това, че се весели, докато страната й се опитва да си стъпи на краката след кризата, причинена от коронавирусната пандемия. В допълнение партито, на което Марин демонстрира завидна танцувална форма, беше организирано два месеца след като съседката на Финландия – Русия, нахлу в Украйна, което породи опасения, че Русия би могла да действа по същия начин и с други свои съседи. Появиха се освен това и подозрения, че на партито, на което е танцувала Марин, е имало и наркотици, заради което тя трябваше да се подложи и на тест, припомня Би Би Си.



Емблематичен остава танцът от 2018 г. на тогавашната британска премиерка, консерваторката Тереза Мей. На партийна проява тя излезе на сцената с танцувална стъпка на фона на хита Dancing Queen на АББА, отбелязва „Политико“. Същата танцувална стъпка Мей експериментира и по време на визита в кенийската столица Найроби. Двата танца обаче бяха толкова сковани, че критици на Мей ги нарекоха „мейбот“, съчетание от името на премиерката и от думата „робот“.

В миналото танцувални умения демонстрира и друг британски премиер – Борис Джонсън. През 2018 г. по време на сватбеното си тържество той и половинката му Кари изпълниха първия си танц като младоженци под звуците на парчето на Нийл Даймънд Sweet Caroline, но Джонсън не се справи особено координирано и хармонично със задачата, отбелязва, отбелязва „Политико“.

Същата година по време на визита в Лагос, в Нигерия, френският президент Еманюел Макрон посети местен нощен клуб, собственост на нигерийския певец Фела Кути. Кути покани неочаквано френския лидер да попее и потанцува с него на дансинга. Макрон се отзова на поканата, но изглеждаше сякаш не знаеше какво точно да прави, усмихваше се стеснително, поклащаше глава с леко неудобство, правеше опит да се разкърши и пляскаше с ръце, пише „Политико“. Вчера по време на визита в кенийската столица Найроби Макрон беше посрещнат от танцуващи и пеещи кенийски младежи и се присъедини към тях, поклащайки се леко в техния ритъм и пляскайки с ръце. Лежерната му танцувална изява обаче беше засенчена от друга по-интересна изява на Макрон по време на същата визита. В рамките на дискусия, посветена на културата, на която присъстваха младежи и предприемачи и която в даден момент се превърна надвикване на ораторите с шумната публика, Макрон излезе внезапно на сцената, сграбчи микрофона и въдвори ред с думите: „Това е пълно неуважение“, а после призова онези, които искат да си приказват, да напуснат залата, припомнят Франс прес и Бе Еф Ем Те Ве.

Руски лидери също са оставали паметни танцувални спомени. През 1996 г. по време на митинг тогавашният руски президент Борис Елцин демонстрира енергичен танц, който близо двайсет години по-късно се оказа прекурсор на парчето Gangnam Style на южнокорееца Сай. През 2011 г. Дмитрий Медведев, по онова време президент на Русия, впечатли всички по време на парти с танца си, изразяващ се в безцелно размахване на ръце и пристъпване от крак на крак под звуците на парчето American Boy на руската поп банда „Комбинация“. През 2018 г. руският президент Владимир Путин изтанцува валс с тогавашната австрийска външна министърка Карин Кнайсел, поканила го на сватбеното си тържество в Австрия по време на австрийското ротационно председателство на ЕС. За австрийската дипломатка валсът с Путин се превърна в огромен дипломатически скандал, отбелязва „Гардиън“. Четири години преди този паметен танц Русия на Путин анексира украинския полуостров Крим, което беше осъдено от Запада и Русия беше поставена в международна изолация. Въпреки скандала няколко години след това Карин Кнайсел дефинира Путин като добър танцьор и заяви, че пак е готова да танцува с него, припомня британското издание.

Но политиците демонстрират не само танцувални умения в последно време. В началото на миналата седмица по време на държавна вечеря, дадена в чест на френския президент Макрон в арменската столица Ереван, имаше импровизиран концерт, в който участваха френският лидер и лидерите на Армения, президентът Вахагън Хачатурян и премиерът Никол Пашинян, припомнят Франс прес и „Фигаро“. Макрон седна до пианиста на вечерята и поде песента La Bohème на Шарл Азнавур, докато Пашинян акомпанираше на барабани. После към пианиста се присъедини и президентът на Армения, за да изсвири няколко нотки.

Макрон в миналото е споделял, че на младини е пеел караоке или че сега преди митинги обича да си тананика френски шансони, за да подгрее гласа си, припомня „Фигаро“.

Президентът на Аржентина Хавиер Милей редовно пее и свири на китара аржентински рок парчета по митинги и други партийни прояви, припомнят Франс прес и Ройтерс.

Музиката стана част и от официални събития в Япония с идването на власт на японската премиерка Санае Такаичи, която е фен на рока и на барабаните. В началото на годината Такаичи и гостуващият й президент на Южна Корея И Дже-мьон изпълниха на барабани парчетата Dynamite на „Би Ти Ес“ и Golden от филма „Кей Поп: Ловци на демони“, припомнят световните агенции. През април Такаичи се срещна с членовете на легендарната британска рок група „Дийп пърпъл", гостувала в Токио, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Тогава Такаичи призна на барабаниста на групата Иън Пейс, че той „е нейният бог“ в свиренето на барабани. По време на срещата Такаичи сподели на рокаджиите, че когато е ядосана, разпуска като свири на барабани.

Експерт по азиатска музика, в частност по кей попа, се оказа и италианската премиерка Мелони, защото нейната дъщеря Джиневра е страстен почитател на дамската кей поп група „Блекпинк“. Неотдавна по време на визита в Южна Корея Мелони заяви, че може да отговори на всякакъв въпрос, свързан с този музикален жанр, благодарение на дъщеря си. Италианската премиерка засега не е засичана да изпълнява кей поп парче, но пък е ставала обект на серенади. По време на визита на Мелони в Токио през януари, съвпаднала с рождения й ден, Санае Такаичи й изпя „Честит рожден ден“, година след като премиерът на Албания Еди Рама й изпя същата песен, когато тогавашният рожден ден на Мелони съвпадна с нейно участие в международна енергийна среща в Обединените арабски емирства, на която присъстваше и албанският лидер.