Унгария преживява втората си голяма промяна след 1989 година - разграждането на системата "Орбан". Очакванията към Петер Мадяр и неговата партия "Тиса" са огромни. Какъв е планът им за Унгария? За най-важните отговори, пише Deutsche Welle .

В Унгария еуфорията след изборното поражение на Виктор Орбан е огромна. След края на комунистическата диктатура през 1989/90 г. страната е пред втората си голяма политическа промяна. Победителят в изборите Петер Мадяр казва, че сега става въпрос за "разграждане на системата на Орбан" и за превръщането на Унгария отново в "нормална, уважавана страна" в Европа. Но как смята да го постигне - особено като се има предвид, че по някои въпроси не заема много по-различни позиции от "Фидес" на Орбан?

Къде се намира Мадяр в политическото пространство?

Мадяр отрича да е либерално-консервативно настроен - определя се като дясно консервативен, но не се смята за "патриот" в смисъла, който влага Орбан. Мадяр е проевропейски настроен и се обявява както срещу прекаленото влияние на ЕС върху националната политика, така и срещу "суверенизма" на Орбан. Стилът му на говорене често е много полемичен, но Мадяр остава далеч от популизма на Орбан.

Как Мадяр възнамерява да използва мнозинството си от две трети?

Мадяр обещава да възстанови контрола върху властта и механизмите за баланс и да превърне Унгария отново в демократична правова държава. Победителят в изборите иска да приеме нова конституция - настоящата е отчасти конгломерат от пропагандни членове и разпоредби за осигуряване на властта на системата на Орбан. В новата конституция трябва да бъдат заложени механизми за ограничаване на властта, например министър-председателят да има право само на два мандата.

Мадяр иска да реформира избирателния закон, облагодетелстващ партията на Орбан, да сложи край на сегашната силно централизирана държава и да възстанови автономията на университетите. Макар да няма конкретен план за съдебна реформа, Мадяр обещава, че съдебната система ще стане по-независима. Освен това той смята да се откаже от някои правомощия на министър-председателя, например от контрола над разузнавателните служби. Според неговите планове този контрол трябва да се върне в Министерството на вътрешните работи.

Как Мадяр възнамерява да се бори срещу ширещата се корупция?

Правителството на Мадяр ще създаде антикорупционна агенция и агенция за връщане на имущество. Последната ще разследва всички публични търгове на стойност над 25 милиона евро. Унгария също така ще се присъедини към Европейската прокуратура. Главната прокуратура трябва да работи по-независимо. Като цяло Мадяр обещава твърди мерки срещу корупцията и разследване на корупционни случаи от последните 16 години, през които Орбан беше на власт.

Какви ще бъдат отношенията на Унгария с ЕС?

Мадяр вижда Унгария като неразривно свързана с Европа и обещава, че страната отново ще бъде надежден партньор в ЕС и НАТО. Той обаче добавя, че "ще има дебати относно националните интереси". Но Унгария "няма да се бори" в Брюксел, а ще бъде "конструктивен партньор".

Мадяр планира също така Унгария да се присъедини към еврозоната. Конкретна дата все още няма.

Каква е позицията на Мадяр по въпроса за миграцията?

Новото правителство на "Тиса" възнамерява да продължи строгата антимиграционна политика на Орбан и да запази защитните съоръжения по южната граница на Унгария. Мадяр обаче се застъпва за общоевропейско решение и обещава да не злоупотребява с темата за пропаганда срещу ЕС или за вътрешнополитически цели. Досега той не е направил конкретни предложения относно миграционната политика на ЕС.

Мадяр обещава също така да спре набирането на работна ръка от държави извън ЕС, което обаче може да се превърне в проблем поради недостига на работна ръка в страната.

Каква е позицията на Мадяр спрямо Украйна?

На фона на крайната антиукраинска пропаганда на Орбан и обвиненията, че "Тиса" била украински проект, Мадяр заема предпазлива позиция спрямо Украйна. Той се застъпва за нормализиране на отношенията със съседната страна, но не подкрепя ускорената интеграция на Украйна в ЕС.

Подобно на Орбан, Мадяр отхвърля участието на Унгария в кредитния пакет от 90 милиарда евро за Украйна, но осъжда ветото на Орбан срещу отпускането на средствата. Дотук обаче той не е декларирал готовност да оттегли ветото на Орбан.

Мадяр е против всякакви мирни решения за Украйна без съгласието на Киев. Суверенитетът и границите на Украйна, определени от международното право, са неприкосновени. Той се застъпва и за това да се казва ясно кой е агресорът и кой е жертвата в тази война.

Какви са отношенията на Мадяр с Русия?

Мадяр наричаше правителството на Орбан "марионетка на Кремъл". А по време на предизборната кампания избирателите на "Тиса" не спираха да повтарят лозунга "Руснаците вън!".

Мадяр възнамерява да предприеме строги мерки срещу руското влияние в Унгария. Според него в бъдеще Унгария ще диверсифицира значително енергийните си източници, но няма да се откаже напълно от руските енергийни доставки.

Мадяр възнамерява да проучи договорите с Русия, включително и непубличния договор за разширяване на атомната електроцентрала в Пакш - и при необходимост да ги промени. Мадяр заяви, че ако Путин реши да го потърси, ще го призове да прекрати войната срещу Украйна. В същото време той смята, че след края на войната Европа би могла да нормализира отново отношенията си с Москва.

Какви са отношенията на Мадяр със САЩ на Тръмп?

Мадяр вижда в САЩ важен партньор. Но поради явната подкрепа на Доналд Тръмп за Орбан по време на унгарската предизборна кампания отношенията на Мадяр с американския президент вероятно ще останат хладни. Мадяр казва, че засега не вижда причина да се обажда на Тръмп. Той обаче го кани да участва през октомври в Будапеща в честването на 70-годишнината от революцията през 1956 година.

Какво ще се случи с "VIP бежанците" на Орбан?

При управлението на Орбан убежище в Унгария получиха няколко политици от Централна и Югоизточна Европа, сред които бившият македонски премиер Никола Груевски и бившият полски министър на правосъдието Збигнев Жобро. Ако все още не са напуснали страната, сега Унгария ще ги екстрадира, обяви Мадяр.