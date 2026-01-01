Вълна от международни реакции последва изборната победа на Петер Мадяр в Унгария, като водещи европейски лидери приветстваха резултата като знак за завръщане на страната към европейския курс. Повечето европейски лидери изразиха подкрепа и очаквания за съвместно сътрудничество.

БТА

Унгария пише нова история: Кой е Петер Мадяр и как спечели изборите

Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства внушителната изборна победа на унгарската опозиционна партия ТИСА, предаде Ройтерс.

"Сърцето на Европа бие по-силно тази вечер в Унгария", написа германката в Екс. "Унгария избра Европа. Страната се върна на европейския път. Сега Съюзът ще стане по-силен."

Франция

Френският президент Еманюел Макрон каза, че е разговарял по телефона с Петер Мадяр, за да го поздрави за победата му на унгарските избори, предаде Ройтерс.

"Говорих с Петер Мадяр, за да го поздравя за победата му в Унгария!", написа френският лидер в Екс. "Франция приветства демократичното волеизлияние на унгарския народ. Тази победа показва привързаността на унгарския народ към европейските ценности и ролята на Унгария в Европа."

Лидерът на френската крайнодясна партия Национален сбор Жордан Бардела нарече загубилия изборите унгарски премиер Виктор Орбан "голям патриот".

Също в Екс председателят на Национален сбор посочи, че резултатът от вота сочи ясно победа на Мадяр, а Орбан любезно е поздравил своя опонент за победата му. Това според Бардела само показва, че всички обвинения към унгарската демокрация от страна на европейските институции са били безпочвени.

Лидерът на френската крайна десница изтъкна политиката на Орбан в подкрепа на семейството и в защита на границите на Европа и Унгария от "мигрантските вълни".

"Надяваме се неговият приемник да управлява единствено и само в интерес на народа и страната си", написа френският политик.

Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр за победата на изборите, предаде Ройтерс.

"Унгарският народ се произнесе. Уважаеми Петер Мадяр, искрени поздравления за спечелените избори. Очаквам с нетърпение да работим заедно. Да обединим сили в името на силна, сигурна и, преди всичко, обединена Европа. Gratulálok, kedves Magyar Péter!", написа канцлерът в послание в социалната мрежа Екс, в което поздрави Мадяр и на унгарски.

Италия

Поздравления за убедителната изборна победа на Петер Мадяр, на когото италианското правителство желае успешна работа, написа италианският премиер Джорджа Мелони в каналите си в социалните мрежи, предаде АНСА.

"Благодаря на моя приятел Виктор Орбан за интензивното сътрудничество през тези години и знам, че дори и в опозиция той ще продължи да служи на своята нация", допълни тя.

Мелони и Орбан са представители на европейската консервативна десница и през годините защитаваха сходни позиции по въпросите на миграцията, демографията и традиционните ценности.

Великобритания

Британският премиер Киър Стармър се присъедини към останалите европейски лидери, поздравили тази вечер победителя на унгарските избори Петер Мадяр, съобщиха Пи Ей Мидия/ДПА и Ройтерс.

"Поздравления за Петер Мадяр за изборната му победа. Това е исторически момент не само за Унгария, но и за европейската демокрация. Очаквам с нетърпение да работим заедно за сигурността и благоденствието на нашите страни", написа британският лидер в Екс.

Полша

Унгария, ЕС и Полша са заедно отново. Това заяви полският премиер Доналд Туск в коментар за спечелените от опозиционния лидер Петер Мадяр унгарски парламентарни избори, предаде МТИ.

"Отново сме заедно! Славна победа, скъпи приятели! Ruszkik haza! (Руснаци, вървете си)", написа Туск в публикация в Екс.

Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави лидера на унгарската проевропейска партия ТИСА Петер Мадяр за победата му на изборите и обеща да работи с него за по-силна Европа и за насърчаване на мира и сигурността, предаде Ройтерс.

"Важно е, когато конструктувният подход печели", написа Зеленски в Телеграм. "Готови сме за среща и за съвместна конструктивна работа за благото на нашите два народа, а също и в името на мира и сигурността и на стабилността в Европа".

Победата на Мадяр има важно значение за Украйна. Загубилият вота премиер Виктор Орбан е в обтегнати отношения с Киев и дори блокира европейски заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро. Орбан поддържа близки отношения с руския президент Владимир Путин.

Словакия

Словашкият министър-председател Роберт Фицо поздрави Петер Мадяр днес, предлагайки му "интензивно сътрудничество", като в същото време изказа благодарност на сдавашия властта унгарски премиер Виктор Орбан, загубил сензационно парламентарните избори, предаде Ройтерс.

Фицо, който бе ключов поддръжник на Орбан и го подкрепи официално преди вота, заяви, че Словакия е готова на тесни взаимоотношения и че съвместните действия с Унгария по защитата на енергийните интереси остават приоритет.

Десноцентритската партия ТИСА на Мадяр спечели комфортно мнозинство в парламента.

"С цялото ми уважение взимам под внимание волята на унгарските граждани (...) и съм готов на интензивно сътрудничество с новия унгарски министър-председател, когото поздравявам с изборния резултат", отбеляза премиерът на Словакия в изявлението си.

При управлението но Фицо, който се завърна на поста на министър-председателя през 2023 година, Словакия бе близък съюзник на Унгария, като и двете държави поддържаха топли връзки с Русия, отбелязва Ройтерс.

Словашкият премиер каза и че словашко-унгарските отношения никога не са били на по-високо равнище и похвали Орбан за образцовото сътрудничество и защитата на суверенитета на Унгария и националните ѝ интереси.

Австрия

Канцлерът на Австрия Кристиан Щокер поздрави лидера на унгарската партия ТИСА Петер Мадяр за победата на произведените вчера парламентарни избори в Унгария, съобщи сайтът на всекидневника „Кроненцайтунг“.

В поздравителния адрес се посочва, че унгарците са отхвърлили с преобладаващо мнозинство деструктивното противопоставяне и са избрали проевропейско бъдеще. „Като съсед на Унгария, като съпартиец в Европейската народна партия и като европеец се радвам на нашето сътрудничество“, заяви канцлерът.

Радост изрази и вицеканцлерът Андреас Баблер. „След 16 години преустройство на системата Орбан най-накрая беше отхвърлен. Това дава шанс Унгария отново да се върне към демократичните основни ценности“, написа лидерът на Австрийската социалдемократическа партия в първата си реакция.

Външната министърка Беате Майнъл-Райзингер определи победата на Мадяр като „много добра новина“. Резултатите от изборите в Унгария сочат решение за посоката на развитие на цяла Европа, „далеч от корупцията и руското влияние, към конструктивно сътрудничество“, написа тя в социалната мрежа Екс, изразявайки радостта си от възможността да задълбочи двустранните отношения със съседната страна и да започне ново сътрудничество на европейско равнище в интерес на Австрия, Унгария и Европа.

„Преди всичко се радвам за многото унгарки и унгарци, които никога не са се отказали от желанието си да бъдат част от европейското семейство. Добре дошли отново, скъпи съседи!“, добави Майнъл-Райзингер.

Тя коментира и падането на Орбан от власт. „През последните седмици имаше редица медийни съобщения, които подсказват, че унгарското правителство е установило постоянна връзка с Москва. Очаквам обвиненията да бъдат изяснени изчерпателно“, като иска да включи това в дневния ред на следващия съвет на външните министри на ЕС.

Лидерката на Зелените Леоноре Гевеслер заяви: „Този резултат е силен сигнал - и за Европа. Защото дава надежда за промяна и политическо ново начало“. Ръководителят на Зелените в европарламента Томас Вайц написа в социалните мрежи, цитиран от "Кроненцайтунг": „ Изборите са доказателство за жизнеспособността и силата на демокрацията, дори в авторитарни системи. Това е знак и извън Унгария: днес Орбан беше отстранен от властта, а утре ще бъде Доналд Тръмп“.

„Разочарованието на хората в Унгария е голямо и днес Орбан получи сметката за това“ коментира лидерът на групата на Австрийската социалдемократическа партия в Европейския парламент и призова отново за премахване на принципа на единодушие в Европейския съвет.