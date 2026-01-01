Лидерът на ТИСА Петер Мадяр се очертава като новия премиер на Унгария, след като партията му спечели парламентарните избори и сложи край на дългогодишното управление на Виктор Орбан. Бившият член на Фидес и настоящ евродепутат бързо се превърна от вътрешен критик в основен политически фактор, обещавайки промяна, национално помирение и нов курс за страната.

Дясноцентристката партия ТИСА печели изборите в Унгария (ВИДЕО/СНИМКИ)

Петер Мадяр е унгарски политик, адвокат и една от най-обсъжданите фигури в съвременния политически живот на Унгария. Роден е на 16 март 1981 г., а от 2024 г. е председател на партията „Уважение и свобода“ (TISZA) и член на Европейски парламент.

След 16 години на власт – Орбан призна поражение: „Резултатът е болезнен, но ясен“

Мадяр започва политическия си път като част от управляващата партия Фидес, но по-късно се дистанцира от нея. Той е и бивш съпруг на Юдит Варга, което допълнително го поставя в центъра на общественото внимание.

Името му става широко известно през февруари 2024 г., когато публично обявява, че напуска всички държавни постове. Решението му идва на фона на скандал около президентско помилване, свързано с Каталин Новак. Тогава Мадяр открито критикува начина, по който Фидес управлява страната.

На 15 март 2024 г. той обявява създаването на нова политическа платформа, насочена към граждани, разочаровани както от властта, така и от традиционната опозиция. Така застава начело на партията „Уважение и свобода“ (TISZA) и бързо се утвърждава като водещ опозиционен лидер.

На изборите за Европейски парламент през 2024 г. партията му постига значителен успех, заемайки второ място след Фидес с близо 30% от гласовете — най-силният резултат за опозиционна формация от 2006 г. насам.

На 12 април 2026 г. партията TISZA печели оспорвани парламентарни избори, с което слага край на дългогодишното управление на Виктор Орбан и неговата партия Фидес. Очаква се Мадяр да стане новият министър-председател на страната.

Политически той се определя като критично настроен проевропеец и консервативен либерал, позиционирайки се като алтернатива както на досегашното управление, така и на традиционната опозиция в Унгария.

Снощи лидерът на партия ТИСА Петер Мадяр призова загубилия парламентарните избори унгарски премиер Виктор Орбан от днес до края на управлението си да ръководи Унгария единствено и само като служебен премиер, без да взема никакви дългосрочни решения, които биха вързали ръцете на бъдещия кабинет на ТИСА, предаде МТИ.

В победната си реч пред привържениците си след края на изборния ден Мадяр посочи, че ако по време на властовия преход – за който изрази надежда да продължи максимално кратко – се стигне до някакво сериозно решение или проблем, засягащ цялата държава, "то нека никой не се притеснява да се свърже с мен (Мадяр). Всички знаят номера ми".

Политикът определи получения от ТИСА мандат като безпрецедентен и добави, че за партията са гласували дори хора, които иначе никога не биха си представили да пуснат бюлетината си за подобна формация. "Ще работим ежедневно, за да оправдаем това доверие", каза Мадяр.

"Ще бъде трудно. Знаем, че има голям проблем; виждаме числата. Виждаме какво е направил нашият предшественик с унгарската икономика, какво е направил със здравеопазването, образованието, закрилата на детето, правоприлагането и транспорта", посочи той.

Мадяр отбеляза, че за него и екипа му предстои огромна работа, но допълни, че най-важното е, че източникът на проблема вече няма да го има.

Той добави, че ще работи за национално помирение и цитира думите на Йозеф Антал, първия посткомунистически премиер на Унгария: "Аз служа и ще служа на страната си, докато е в неин интерес. Ще служа толкова дълго, колкото мога".

Мадяр отбеляза, че Орбан му се е обадил да го поздрави, и каза, че да седиш в креслото на Лайош Батян (унгарския министър-председател по време на Революцията от 1848 г.) е невероятна чест и отговорност за всеки унгарец. "Споделяме отговорността от утре да обединим отново нашата любима родина", каза победителят на изборите.

При обработени 97,35% от протоколите от цялата страна ТИСА получава 138 депутатски мандата в 199-местния парламент, при спечелени 53,65% от гласовете за партийните (пропорционалните) листи. Националконсервативната формация ФИДЕС на дългогодишния премиер на Унгария Виктор Орбан ще има 55 депутати и успява да спечели 37,76% от гласовете за партийни листи.