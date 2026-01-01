Русия не възнамерява да поздрави лидера на партия ТИСА Петер Мадяр за победата му на парламентарните избори, тъй като Москва смята Унгария за „неприятелска държава“ заради подкрепата ѝ за санкциите срещу Русия. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Отворени сме за диалог с Унгария, отворени сме за изграждане на добри и взаимноизгодни отношения. Оттук нататък ще видим каква ще бъде общата линия на новото ръководство. Дали тя ще остане прагматична, или ще бъде политизирана, засега е трудно да се каже“, каза Песков.

„Не знаем какъв ще бъде гласът на Унгария. Очевидно е, че и новото ръководство по някакъв начин ще защитава интересите на страната. Ако те защитават интересите на Унгария, значи ще се изгради някаква логика. Логика на отчитане на съществуващите реалности и така нататък. Затова ще видим, нека не избързваме“, добави той.

Песков подчерта, че руската страна не планира да изпрати поздравления до Мадяр.

„Ние не изпращаме поздравления на неприятелски държави. А Унгария е неприятелска държава, тя подкрепя санкциите срещу нас.