„Необходимо е повишаване на здравната информираност на населението, като основен акцент трябва да бъде поставен върху превенцията на заболяванията“, заяви здравният министър Катя Ивкова пред журналисти.

Новият здравен министър: Най-важното е да се промени фокусът към промоция на здраве и превенция

Тя присъства на молебен по повод Международния ден на сестринството, отслужен в храм-паметника „Свети Александър Невски“.

По думите ѝ в момента се разработват проекти, насочени към превенция на заболяванията.

Запитана за своята мисия като министър, Ивкова изрази надежда, че работата ѝ ще допринесе след 20–30 години българите да бъдат по-здрави. Тя подчерта, че превенцията започва още в ранна детска възраст.

По повод Международния ден на сестринството министърът пожела здраве и сили на медицинските сестри, като отбеляза, че грижите за пациентите изискват голямо физическо и емоционално натоварване.

Ивкова допълни, че специалистите по здравни грижи заслужават подкрепа както от Министерството на здравеопазването, така и от ръководствата на лечебните заведения.