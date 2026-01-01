/ БТА

Повече от 5100 души са се преместили да живеят във Варна от чужбина през 2025 г., съобщиха от Териториалното статистическо бюро „Североизток“. Данните са от проучване на статистиката за населението и демографските процеси в областта през миналата година. От бюрото уточняват, че през периода 952 жители на Варненска област са заминали да живеят в чужбина.

През 2025 г. 6996 души са избрали Варненска област при преселване в рамките на страната. Най-много хора са пристигнали от областите Добрич, Шумен и София-град. Най-слаб интерес към региона са проявили жителите на Смолян, Перник, Кюстендил и Кърджали.

Към 31 декември 2025 г. населението на област Варна е 440 532 души. Регионът е на трето място в страната след София-град и Пловдив. В сравнение с 2024 г. населението във Варненска област се увеличава с 3011 души, или с 0,7 процента. Мъжете са 211 619, а жените – 228 913.

В края на миналата година хората на 65 и повече навършени години са 95789 -  21.7 на сто от всички живеещи в региона. Спрямо 2024 г. увеличението на тази възрастова група е с 0,1 процентни пункта. Децата до 15 години са били 63 145, малко над 14 процента от населението в региона. За една година броят им е намалял с 0,3 процентни пункта. Средната възраст на живеещите в областта вече е 44 години. Хората в трудоспособна възраст към края на 2025 г. са били 268 213  - 60.9 процента от населението.

Близо 85 процента от жителите на региона живеят в градовете. Към края на декември в областта няма села без жители, но 12 от обитавани от между един и 49 души.  Най-малка по население е община Бяла, в която живеят 3510 души, а най-голяма е община Варна, където са концентрирани над 75 процента от населението на региона.

През 2025 г. в област Варна са регистрирани 3472 родени деца, като от тях 3461 са живородени. Средната възраст на жените при раждане на първо дете е 28.5 години. В сравнение с 2024 г. тя намалява с 0.2 години.

Броят на починалите през 2025 г. в областта е 5880. Смъртността сред мъжете е по-висока в сравнение с тази при жените. Запазват се и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност в малките населени места е почти два пъти по-висок. 

През 2025 г. в областта са регистрирани 1490 брака, 69 повече спрямо предходната година. Броят на разводите намалява, като да се разделят са поискали 588 двойки, живеещи основно в градовете.

Мила Едрева, БТА
Последвайте ни

Варна