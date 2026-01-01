Северна Македония отправи устен демарш към българския посланик в страната Желязко Радуков.

Днес в Министерството на външните работи и външната търговия беше извикан извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Северна Македония Желязко Радуков, се казва в съобщение на министерството.

Демаршът, допълват оттам, е във връзка с „неподходящото адресиране от страна на министъра на външните работи на Република България Велислава Петрова-Чамова, която в изявлението си вчера по време на Съвета на министрите на външните работи на Европейския съюз е използвала неподходящо и неправилно прилагателно, производно от името на нашата държава, употребявайки израза „северно-македонски партньори“.

Северномакедонският външен министър Тимчо Муцунски вчера отрече да е имал двустранна среща с българския си колега. Той заяви, че става дума за кратка размяна на думи в кулоарите.

Муцунски реагира и на употребата на термина „северномакедонски“ в изявлението на българския министър, като го определи за неточен и неподходящ.