Визуален протест срещу отглеждането на телета в клетки ще се проведе днес в центъра на София, непосредствено преди началото на работния ден на 52-рото Народно събрание.

Организаторите ще разположат символични клетки в т.нар. „триъгълник на властта“, за да насочат вниманието към условията, при които се отглеждат животните във фермите. Протестната им петиция за забрана на клетките за телета събра близо 150 000 подписа.

Акцията ще започне в 08:30 часа пред Президентството на пл. „Атанас Буров“. Според организаторите целта е темата да бъде поставена още в първите дни от работата на новите народни представители. Инициаторите припомнят, че каузата им е получила подкрепа от над 250 кандидат-депутати по време на предизборната кампания, като 46 от избраните народни представители от пет парламентарни формации вече публично са заявили подкрепата си.

Организаторите определят клетъчното отглеждане като „остаряла практика“, която води до повече стрес и заболявания при животните, както и до допълнителни затруднения за фермерите. Според тях забраната на този тип отглеждане е „ясно и постижимо решение“.

„Когато един проблем стане видим, той вече е наполовина решен“, заявяват организаторите на акцията.