Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Диан Василев, съдия в Административния съд в София-област, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Чрез жребий е избран дисциплинарният състав – Цветинка Пашкунова, Боян Магдалинчев и Боян Новански – председател и докладчик.

Дисциплинарното производство бе образувано по предложение на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

В предложението се посочва, че в качеството си на и.ф. председател на Административен съд – Русе съдия Василев е станал посредник в опит за неправомерно влияние от страна на Драгомир Кояджиков, член на СК на ВСС, върху съдия Ивайло Йосифов по повод участието му в конкурсната процедура за избор на административен ръководител на Административен съд – Русе.

Според изнесените данни в публичното пространство съдия Василев е казал на съдия Йосифов да се оттегли от участието си в конкурса, като му е предал информация от името на Кояджиков, че няма да получи подкрепа при гласуването във ВСС. В разговора са отправени и внушения за предрешен изход от процедурата, както и предупреждения за неблагоприятни последици при несъгласие от страна на Йосифов, посочват от министерството.

На свой ред Йосифов е заявил, че ще разгласи случилото се публично при изслушването му в СК на ВСС и че ще подаде жалба до Държавна агенция „Национална сигурност“. По-късно съдия Василев направил опит да омаловажи казаното, да разубеди колегата си да разгласява случая и да сигнализира компетентните органи.

В предложението на министър Янкулов се посочва, че независимо дали съдия Василев действително е провел разговор с Кояджиков, или си е измислил този разговор, в първия случай той става проводник на неправомерно влияние, а във втория нарушава забраната да интригантства. В качеството си на административен ръководител той не само не се е дистанцирал от твърдяното влияние, но и активно е участвал в предаването му към друг съдия, включително чрез внушения за предопределен резултат от конкурсна процедура и настояване за оттегляне на кандидатура.

Според Янкулов с действията си съдия Василев е нарушил основни принципи на Кодекса за етично поведение на българските съдии, включително задължението да не допуска каквото и да е влияние или натиск и, особено когато съдията е на ръководна длъжност, да не се поддава на натиск и внушения от какъвто и да е характер, да не толерира и своевременно да пресича проявите на доносничество и интригантство, както и изискванията за високи морални качества, почтеност и благоприличие.