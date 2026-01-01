Консумацията на вино в света е намаляла през миналата година под натиска на променящия се начин на живот и по-слабата покупателна способност на потребителите, съобщи Международната организация по лозата и виното /OIV/.

В годишния си преглед организацията посочва, че през 2025 г. секторът е бил изправен пред „съчетание от климатична нестабилност, по-слабо търсене и нарастваща несигурност в търговията“.

Световното потребление е спаднало с 2,7% до 208 млн. хектолитра. Така общото понижение от 2018 г. насам достига 14%.

„Тази динамика отразява взаимодействието между дългосрочните промени в потребителските навици и по-трудната икономическа среда през последните години“, посочва OIV.

Организацията отбелязва, че в редица утвърдени винени пазари поведението на потребителите се променя под влияние на нови житейски предпочитания, различни социални навици и поколенчески промени.

От 2020 г. насам виненият сектор е подложен и на поредица външни удари, сред които пандемията от Covid-19, геополитическото напрежение, нарушенията в търговията и инфлационният натиск. Всички те са засегнали покупателната способност и доверието на потребителите.

Девет от десетте най-големи пазара на вино в света са отчели спад на обемите. Най-силен принос за глобалното понижение имат Китай, Франция и САЩ.

В Съединените щати, най-големия винен пазар в света, потреблението е намаляло с 4,3%. OIV обяснява това с по-слабата покупателна способност, намалената консумация на алкохол сред младите хора и по-широкия избор на алкохолни напитки.

Директорът на организацията Джон Баркър заяви пред АФП, че ефектът от митата, наложени от президента Доналд Тръмп, все още е трудно да бъде отделен от останалите фактори.

Във Франция, най-големия винен пазар в Европа, потреблението е спаднало с 3,2%.

В Китай понижението е 13% за миналата година и 61% от 2020 г. насам. OIV посочва, че търсенето на вино в страната е особено чувствително към доходите и цените.

Производството на вино в света е нараснало с 0,6% до 227 млн. хектолитра през 2025 г., но организацията уточнява, че сравнението е с исторически ниското ниво от 2024 г.

Това е трета поредна година на слабо световно производство, което според OIV се дължи на климатичната нестабилност и на производствени корекции заради по-слабото търсене.

При сегашните пазарни условия по-ниското от обичайното производство не се очаква да доведе до широк недостиг, а по-скоро до намаляване на запасите.

„Адаптирането към по-слабото търсене остава едно от основните предизвикателства пред сектора“, посочва OIV.