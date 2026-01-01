Последното хранене за деня не просто слага край на вечерта — то може да повлияе и на това колко добре спим, както и на това какво избираме да ядем на следващата сутрин. Това е заключението на проучване, ръководено от Университета в Гранада и публикувано в списание European Journal of Nutrition.

„Вечерята влияе върху съня, а сънят от своя страна влияе върху навиците за закуска на следващия ден“, обясняват изследователите. Вместо еднопосочна връзка, изследването сочи към двупосочна зависимост, при която храненето и сънят непрекъснато се влияят взаимно.

За да проучат тази връзка, изследователите проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали храненията си, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселерометри и устройства за проследяване на съня, съобщи „Евронюз“.

За разлика от лабораторните проучвания, този подход позволил на учените да наблюдават ежедневните навици в естествената им среда. Както посочват авторите, целта била да се разбере по-добре как храната и сънят си взаимодействат в ежедневието, където много фактори действат едновременно.

Защо вечерята влияе на съня

Едно от основните заключения на проучването е, че хранителният състав на вечерята е тясно свързан с качеството на съня същата нощ. Според изследователите храненията с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пържени храни са свързани с по-лош сън.

За сметка на това някои храни изглежда подпомагат по-добрия сън. Вечерите, богати на въглехидрати, зехтин и мазна риба, са свързани с по-добро качество на съня. Резултатите сочат, че „хранителните компоненти на вечерята могат да повлияят върху различни параметри на съня“.

Въпреки това изследователите предупреждават, че проучването е наблюдателно, което означава, че не може да докаже пряка причинно-следствена връзка.

Сънят също влияе върху хранителните навици

Връзката работи и в обратната посока: качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат на следващата сутрин. Изследователите установили, че „по-лошото качество на съня е свързано с по-нездравословни навици при закуска“.

Данните показват няколко тенденции:

• Хората, които се събуждат по-късно, обикновено приемат повече калории на закуска.

• По-накъсаният сън се свързва с по-висок прием на захар и по-ниска консумация на фибри.

• По-дългият сън се свързва с по-здравословно качество на закуската като цяло.

Тези открития затвърждават идеята, че сънят не е просто резултат от храненето — той може и да влияе върху бъдещия избор на храна.

Цикъл, който се повтаря всеки ден

Според изследователите един от най-важните приноси на проучването е, че показва колко тясно са свързани храната и сънят в ежедневието. Вечерята, сънят и закуската изглежда са част от един и същ цикъл, в който малки промени в една област могат да повлияят на останалите.

Макар че ефектите, наблюдавани в изследването, да са сравнително умерени, резултатите предлагат нова представа за това как ежедневните навици си взаимодействат. Изследователите смятат, че това в крайна сметка би могло да помогне за подобряване на стратегиите за превенция и лечение на затлъстяването, като се взема предвид не само какво ядат хората, но и кога се хранят и колко добре спят.