В Трявна днес започва описването на щетите след вчерашната градушка, предаде NOVA. Ледените късове, които паднаха над района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви, изпочупени са прозорци.

Най-сериозни са пораженията по сградата на средно училище "Петко Славейков" - има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова днес е обявен неучебен де за 400-те възпитаници на учебното заведение.

"Явно имаме голям брой счупени керемиди. Сградата е с окачен таван. Водата напълни осветителните тела. Всичко, което е над окачения таван – електроинсталация, пожароизвестяване, видеонаблюдение, е изключено, защото е мокро. Сряда е неучебен ден със заповед на кмета”. Това обясни в „Здравей, България” директорът Гергана Ганчева.

По думите ѝ не е ясно как ще продължи учебният процес, защото дъждът продължава. "Не зная как във времето ще се справим с намирането на възможност да осъществим ремонта", допълни тя.

"Предстои да установим какви са щетите. Компрометирана е сградата на общината, както и покривът на училището. Щабът взе решение след информацията, която получихме на място от г-жа Ганчева и след съвместния оглед на сградата, че има опасност за електроинсталацията. Наша роля е да се грижим за безопасността на децата. Имаме други сгради, но смятам, че ще успеем да се справим", обясни кметът на Трявна Денчо Минев.

Той изрази увереност, че местните власти ще успеят да се справят и да възстановят щетите от градушката, която жители на Трявна разказват, че не са виждали от над 60 години.