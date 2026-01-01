Най-обсъжданата участничка в звездния отбор Нора Недкова влиза в студиото на „Кухнята след Ада“ със самочувствието на човек, който никога не остава незабелязан. Завършилата на почетното трето място плеймейтка, инфлуенсър и подкастър гостува в новия епизод на подкаста, където заедно с водещия Станислав Иванов приготвят фитнес предложение с пилешко филе, аспержи и сос от сирена, а разговорът преминава през кухнята, славата, предразсъдъците и цената на това да бъдеш себе си.

Нора признава, че за нея Hell’s Kitchen е било не просто телевизионно приключение, а истински тримесечен готварски курс под напрежение. Въпреки че отдава заслуженото на първия звезден финалист Евгени Генчев и признава колко подготвен е бил той, тя не крие, че е вярвала в собствените си възможности и смята, че също е заслужавала да се класира и дори да победи. Според нея най-голямото предизвикателство не е било самото готвене, а овладяването на емоциите си.

В епизода Нора говори открито за трудностите, през които е преминала в кухнята на Ада - за напрежението, конфликтите и моментите, в които е плакала далеч от камерите. Не крие, че не обича да показва слабост, но признава, че е „буря от емоции“. Именно това според нея я прави толкова многопластова личност.

Една от темите, които засяга най-емоционално, са предразсъдъците към жените като нея. Нора е категорична, че хората често съдят по външния вид и лепят етикети, без да познават човека отсреща. Тя напомня, че освен титлата „Мис Плеймейт“ има две висши образования, занимавала се е с танци, кино и множество различни проекти. Определя себе си като човек, който непрекъснато се развива и отказва да живее според чуждите очаквания.

Колоритът ѝ в предаването няма как да остане незабелязан - включително и фактът, че почти през целия сезон готви на високи токчета. Според Нора едно „Барби“ никога не е без своите токчета, а стилът и присъствието са част от нейната идентичност. Разкрива и любопитен детайл от снимачния процес - пристигала е с куфари, пълни с дрехи, за да бъде подготвена за всяка ситуация.

Разговорът преминава и през музиката, социалните мрежи и модерната популярност. Нора вярва, че днес хейтът често е знак, че човек върви в правилната посока, а злобата според нея състарява. Говори за енергията между хората, за любовта си към пътуванията и за плановете си да развива подкаста си още по-сериозно. Споделя и за предстоящото си посещение на фестивала в Кан, както и за интереса си към инвестициите в Дубай.

Въпреки силния си характер и увереното поведение, Нора признава, че най-ценното за нея от Hell’s Kitchen остават емоциите, хората и доказателството пред самата себе си, че може да се справи в напълно непозната среда. А ако някога се върне в All Stars, ще бъде само с една цел - победата.

Какво ще липсва най-много на Нора от кухнята на Ада? Какво послание отправя към шеф Ангелов? И защо вярва, че човек първо се храни с очите си?

