Кметът на София Васил Терзиев обясни защо е освободен директорът на ОП „Гробищни паркове“.

Освободиха директора на „Гробищни паркове“ в София Румен Димитров

По думите му това е станало след проверка на Столичния инспекторат за противодействие на корупцията, която е установила сериозни нарушения и пропуски в управлението на предприятието. Освободени са и двамата му заместници.

Решението е взето въз основа на фактите от проверката. Докладът е изпратен и до прокуратурата.

"Гробищните паркове са места, в които хората отиват в един от най-тежките моменти в живота си. Там общината трябва да осигури ред, уважение и човечност. Затова всяко съмнение за злоупотреба, натиск или безконтролност в тази сфера изисква бърза и ясна реакция.

Години наред хора са разказвали за агресивно предлагане на услуги, натиск върху близки на починали, увреждане на имущество и усещане, че в най-уязвимия си момент са оставени сами. Голяма част от тези практики са свързани с частния сектор около погребалните услуги, но и с усещането, че около гробищните паркове с години е съществувала среда на безконтролност и зависимости", пише Терзиев.

"Именно затова институцията трябва да бъде противоположното на този модел. Приключваме с него единствено с правила, които важат за всички, контрол и нулева толерантност към злоупотреби", допълва кметът.

По думите му директорът е бил назначен с очакването да въведе ред. Когато проверката е показала нарушения и пропуски, последва освобождаване от длъжност и предаване на материалите на компетентните органи.

"Злоупотребите винаги имат цена, която обществото плаща. Но има сфери, в които тази цена е особено тежка - когато става дума за човешка скръб, за здравето и бъдещето на децата, за възрастни хора, болни или хора в уязвимо положение", допълва Терзиев.

"А моята отговорност е да гарантирам, че когато има данни за нарушения, има и последици", завършва поста си той.